O surfista de ondas grandes Felipe Cesarano Reprodução / Instagram

Por O Dia

Publicado 17/12/2020 19:27 | Atualizado 18/12/2020 10:28

Rio - Preso em flagrante com sinais de embriaguez após provocar um acidente que deixou uma pessoal morta, quarta-feira, na Autoestrada Lagoa-Barra, sentido Zona Sul, o surfista Felipe Cesarano, conhecido como 'Gordo', foi liberado e vai responder em liberdade. A decisão da Justiça foi tomada na tarde desta quinta-feira, durante audiência de custódia, na Cadeia Pública José Frederico Marques, em Benfica, a pedido do Ministério Público. Além disso, no momento da perícia, o atleta ria e falava de forma repetitiva e confusa,

Segundo a decisão do juiz Alex Quaresma Ravache, "trata-se de delito culposo, o qual não está inserido no rol dos crimes que admitem a prisão preventiva", acrescentando que o surfista "é primário" e que o próprio "Ministério Público, titular da ação penal, pediu a soltura".

O juiz ainda determinou que Felipe compareça mensalmente ao Cartório da 23ª Vara Criminal, a partir de janeiro, e informe eventual mudança de endereço. Ele ainda fica proibido de se ausentar do Rio por mais de 10 dias, sem prévia autorização judicial; e de frequentar bares, casas noturnas ou qualquer estabelecimento que venda bebidas alcoólicas para consumo imediato. Além de ter a carteira de habilitação suspensa.

Entenda o caso

O surfista de ondas grandes Felipe Cesarano, o 'Gordo', foi preso na tarde desta quarta-feira após matar um sargento da Marinha identificado como Diego da Silva, de 36 anos, na Autoestrada Lagoa-Barra, sentido Zona Sul. O acidente aconteceu quando Gordo invadiu uma pista contrária e bateu de frente no veículo em que o marinheiro estava. Diego morreu no local e Cesarano teve apenas leves escoriações.



A Polícia Civil informou que Felipe passou por um teste de bafômetro que testou positivo para embriaguez. Ele foi encaminhado a 12ª (Copacabana) e responderá por homicídio culposo de trânsito (quando não há intenção de matar).





