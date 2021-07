Nilson Ferreira de Assis foi capturado nesta sexta (23) por agentes da 134ª DP. - Foto: Divulgação/Polícia Civil.

Publicado 23/07/2021 15:33 | Atualizado 23/07/2021 15:33

CAMPOS - Um homem acusado de homicídio qualificado foi preso, na madrugada desta sexta-feira (23), em Campos dos Goytacazes, no Norte Fluminense. Contra de Nilson Ferreira de Assis, havia um mandado de prisão expedido pela 1ª Vara Criminal do município. Ele é acusado de matar José Hilton da Silva, no dia 13 deste mês, no distrito de Dores de Macabu.



A vítima trabalhava em uma empresa que presta serviços à Petrobras e possuía uma dívida de R$ 37,00 no bar de Nilson, o que teria motivado o crime, segundo apontam as investigações da Polícia Civil. Imagens de uma câmera de segurança flagraram o momento em que Nilton abordou José Hilton, que estava em uma motocicleta em frente à Escola Estadual Nilo Fernandes.

A vítima tenta fugir, mas é alvejada diversas vezes, caindo no chão em seguida. Toda a ação que resultou na captura do criminoso foi realizada por agentes e investigadores da 134ª Delegacia Policial (134ª DP). Nilson permanece detido na 134ª DP, onde aguarda transferência para o sistema penitenciário. Assista:

