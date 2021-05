Cliente é agredido por morador de rua dentro de restaurante na Zona Sul do Rio Reprodução/Internet

Publicado 11/05/2021 19:03

Rio - Um caso inusitado repercutiu nas redes sociais nesta segunda-feira (11). Câmeras de segurança de um restaurante, na Zona Sul do Rio, registraram o momento em que um cliente, que está no interior do estabelecimento, é agredido por um suposto morador de rua com um tapa na testa. O caso aconteceu na última sexta-feira (8), por volta das 17h, no restaurante Braseiro da Gávea.



Nas imagens, é possível ver que o homem está conversando com uma pessoa, sentado em uma mesa próxima à janela do restaurante, quando um homem que passava pela rua dispara um tapa na testa da vítima. Sem entender a motivação da agressão, o cliente se levanta da mesa, vai para a área externa do estabelecimento, em direção ao autor do tapa, e revida a agressão.

O cliente aplica então dois socos no homem, que foi apontado por testemunhas como morador de rua. Toda a cena foi registrada por meio de câmeras de segurança do local. Os demais clientes que presenciaram a cena tentaram amenizar a situação e acalmar os ânimos.

Cliente de restaurante na Gávea leva tapa de suposto morador de rua.

A 15ª DP (Gávea) analisou as imagens e aguarda o comparecimento da vítima para realizar o registro de ocorrência e dar andamento às investigações.