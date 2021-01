Por iG

Publicado 08/01/2021 21:29 | Atualizado 08/01/2021 21:50

Gentem, só eu enfrento dificuldade pra abrir uma conta no @Bradesco ? Estou desde 25/11 com meus documentos parados lá e sem resposta. Sou uma mulher de 90 anos sem qualquer pendência em meu nome. Alô @Bradesco a agência 2743 Copacabana não me quer como cliente #QuePenaBradesco pic.twitter.com/AaD0hwIXOx — Elza Soares (@ElzaSoares) January 5, 2021

Elza Soares usou seu perfil no Twitter recentemente para expor um problema que vem enfrentando. Moradora de Copacabana, a cantora vem tendo dificuldades para abrir uma conta no Bradesco do bairro.“Sou uma mulher de 90 anos, sem qualquer pendência no meu nome”, disse Elza Soares, que alega estar com os documentos parados na agência de Copacabana desde novembro de 2020.Com a repercussão do caso, o banco Santander alfinetou o concorrente compartilhando um trecho da música "Se Acaso Você Chegasse", interpretada muitas vezes por Elza. A empresa ainda se ofereceu para ajudar a cantora.O Banco do Brasil, por sua vez, também não perdeu a oportunidade: "Como assim deixaram a Mulher do Fim do Mundo esperando?", escreveu o perfil da empresa, citando uma música da artista.Após isso, em resposta à súplica de Elza Soares, o Bradesco pediu desculpas pelo transtorno e chamou a cantora para conversar de maneira privada. Não há mais informações sobre o caso até o momento.