Caso foi registrado na 146ª Delegacia Policial de Guarus (146ª DP). Autor do crime está foragido. - Foto: Reprodução.

Caso foi registrado na 146ª Delegacia Policial de Guarus (146ª DP). Autor do crime está foragido. Foto: Reprodução.

Publicado 25/07/2021 14:41 | Atualizado 25/07/2021 14:47

CAMPOS - Um homem identificado como Leandro Goncalves da Silva, esfaqueou a ex-mulher e o atual namorado dela, na madrugada deste domingo (25), no distrito de Morro do Coco, em Campos dos Goytacazes, no Norte Fluminense. O acusado e as vítimas residem no Rio de Janeiro. Segundo a Polícia Militar (PM), a mulher teria ido visitar os pais e levado o novo namorado.

O criminoso descobriu o paradeiro da ex-companheira e seguiu em seu encalço até a casa dos ex-sogros, na localidade de Areia Branca. No local, ainda tentou reatar o casamento com a ex-mulher e, diante da negativa, sacou um facão e desferiu golpes nas costas e na cabeça no namorado dela. A mulher tentou socorrer o rapaz e acabou sendo esfaqueada em uma das mãos e no antebraço direito.

Publicidade

Após o crime, Leandro fugiu em um veículo I30 preto. As vítimas buscaram socorro no Hospital Ferreira Machado (HFM), onde estão internados. Segundo a polícia, o homem está em estado grave e precisará passar por cirurgia. O caso foi registrado na 146ª Delegacia Policial de Guarus (146ª DP). Leandro segue foragido e sendo procurado pela polícia.