Catatau e Renatinha se beijam em ’Salve-se quem puder’Reprodução

Publicado 15/07/2021 07:54 | Atualizado 15/07/2021 08:04

Rio - O episódio desta quarta-feira de "Salve-se Quem Puder" foi marcado por um momento histórico. Foi ao ar o primeiro beijo entre um homem transgênero e uma mulher cisgênero na televisão brasileira. Os personagens Catatau (Bernardo de Assis) e Renatinha (Juliana Alves) se beijaram e acabaram entrando para os tópicos mais comentados do Twitter.

"A família tradicional brasileira pira. Só sei sentir orgulho", disse uma pessoa. "A Renatinha defendeu o Catatau, e ainda teve beijo, a surra nos transfóbicos não para", comemorou outro internauta. "Tão necessária essa cena da Renatinha com o Catatau! Colocar um personagem trans e não resumir ele a isso mas mostrar a quebra do preconceito, é sobre isso! Salve-se Quem Puder, que orgulho!", disse a atriz Vitória Strada, que também atua na novela.

Na cena em questão, Catatau sofre transfobia e é defendido por Renatinha. Em seguida, ele dá um beijo nela e o casal é aplaudido pelas pessoas que estão no local. A atriz Juliana Alves também falou sobre a importância do beijo.

"Qual a força do beijo? Grande símbolo do amor, o beijo pode representar muito mais que um gesto de carinho. Um beijo pode ser transformação e também luta. Me sinto muito honrada em fazer parte dessa cena emblemática na história da teledramaturgia: o primeiro beijo entre um homem trans e uma mulher cis em uma novela brasileira. O primeiro beijo trans interracial na nossa televisão aberta. É gratificante para mim, enquanto atriz, poder usar o meu trabalho para trazer representatividade e ajudar a normalizar o amor em todas as suas formas", disse.