As pessoas podem tirar dúvidas sobre transmissão do coronavírus, sintomas e atendimento por telefone. Foto: Divulgação.

CAMPOS - Em operação desde o dia 14 de junho deste ano, o Telecovid, criado pela Secretaria de Saúde de Campos dos Goytacazes, já recebeu 720 ligações. Seu objetivo é melhorar o acesso da população às informações sobre o coronavírus. Por meio dos telefones (22) 98168-6852, (22) 98179-4848 e (22) 98179-3666, a pessoa pode tirar dúvidas sobre transmissão, sintomas e locais de atendimento.

Segundo a diretora de Auditoria, Controle e Avaliação (DACA) da Secretaria de Saúde, Bruna Araújo, o serviço funciona das 7h às 19h, de segunda à segunda-feira. “Temos uma equipe multidisciplinar, formada por médico assistente, técnico e auxiliar de enfermagem, além de um enfermeiro que supervisiona os atendimentos”, esclareceu.

Na opinião de Bruna, o Telecovid trouxe mais segurança para quem está em casa, já que pelo telefone, a pessoa pode agendar a testagem, ter o medicamento trocado pelo médico assistente e, em caso de sintomas graves, ser encaminhada para uma unidade da rede.

Ela informou que, com a descentralização do atendimento, onde o município passou a contar com cinco Centros de Referência da Covid-19, funcionando das 7h às 17h, os profissionais da Atenção Básica precisavam de um apoio maior, daí a importância do Telecovid. Os Centros de Referência são: UBS São Sebastião, UBS da Penha, UPH de Ururaí, UBS Morro do Coco e Centro de Saúde de Guarus.

O município conta também com seis Unidades Pré-Hospitalares (UPHs) de 24h: UPH de Ururaí, UPH de Travessão, UPH Santo Eduardo, UPH da Saldanha Marinho e Hospital São José, além da UPH de Guarus, que é destinada para atendimento exclusivo às crianças.