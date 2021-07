Na quarta-feira (28) será a vez dos homens da mesma faixa etária. - Foto: César Ferreira.

Publicado 26/07/2021 20:57 | Atualizado 26/07/2021 20:58

CAMPOS - Avançando na campanha de vacinação contra a Covid-19, a cidade de Campos dos Goytacazes, no Norte Fluminense, começa a imunizar pessoas com 32 anos. Nesta terça-feira (27) serão vacinadas as mulheres. Já na quarta-feira (28) será a vez dos homens. A imunização também está liberada para aqueles que completam aniversário ainda esse mês, devendo a ser respeitada a convocação por idade e sexo.

Excepcionalmente nesta terça, a vacinação da Escola Municipal Pequeno Frederico será realizada na Unidade Pré-Hospitalar (UHP) de Ururaí. “A pessoa que vai completar aniversário este mês e a idade está sendo contemplada com a imunização deve ir ao posto para fazer a vacina, pois no cronograma atual não estamos mais fazendo repescagem diária”, explica o subsecretário da SUBPAV, Charbell Kury. O calendário de repescagem será divulgado em breve.



Para tomar a 1ª dose, mulheres e homens devem apresentar a carteira de identidade, CPF e comprovante de residência. A vacinação será através da distribuição de senha e acontecerá das 9h às 15h.



O cronograma também contempla a aplicação da 2ª dose da vacina AstraZeneca para quem tomou a 1ª dose até 17 de maio. Já a 2ª dose da CoronaVac é para àqueles que tomaram a primeira dose até 05 de julho. No ato da vacinação, independente do imunizante, é necessário apresentar documento com foto, CPF e o comprovante da 1ª dose.



GESTANTES E PUÉRPERAS — As gestantes sem comorbidades que forem tomar a 1ª dose da vacina devem apresentar a carteira de identidade, CPF, comprovante de residência e o cartão pré-natal. Já as puérperas devem levar os mesmos documentos e substituir o cartão pré-natal pela certidão de nascimento do filho. A mesma documentação é exigida para as gestantes e puérperas com comorbidades, que devem apresentar ainda o laudo do médico com quem faz o acompanhamento de rotina.



Para àquelas que irão receber 2ª dose da vacina, devem apresentar a carteira de identidade, CPF, cartão pré-natal e o comprovante da 1ª dose.



ORIENTAÇÃO — A nota técnica do Ministério da Saúde orienta que a gestante que tomou a 1ª dose da AstraZeneca deve dar à luz, esperar passar os 45 dias de puerpério para tomar a 2ª dose do mesmo imunizante. Já as puérperas devem observar o intervalo de 4 a 12 semanas e também tomar a segunda dose da vacina.

Confira o cronograma:



Terça-feira (27)



Mulheres com 32 anos

2ª dose de AstraZenca para quem tomou a 1ª até 17/05

2ª dose de CoronaVac para quem tomou até 05/07

1ª e 2ª dose para gestantes e puérperas com 18 anos ou mais, com ou sem comorbidades.

Quara-feira (28)



Homens com 32 anos

2ª dose de AstraZenca para quem tomou a 1ª até 17/05

2ª dose de CoronaVac para quem tomou até 05/07

1ª e 2ª dose para gestantes e puérperas com 18 anos ou mais, com ou sem comorbidades.