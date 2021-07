Segundo o município, a ampliação das entregas se deu devido à baixa procura. - Foto: Divulgação;

Publicado 26/07/2021 11:27 | Atualizado 26/07/2021 11:30

CAMPOS - A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano e Social de Campos dos Goytacazes, no Norte Fluminense, prossegue com a entrega dos cartões do Programa Supera RJ, auxílio emergencial do Governo do Estado. Os beneficiários poderão fazer a retirada de segunda à sexta-feira, das 9h às 16h, até o dia 30 de julho. Segundo o secretário, Rodrigo Carvalho, a ampliação das entregas se deu devido à baixa procura.

A entrega dos cartões está sendo feita no Centro de Defesa da |Cidadania (CCDC), no Jardim Carioca, e para retirar o cartão, o beneficiário deverá portar documento de identificação com foto e CPF e a retirada só pode ser feita pelo próprio beneficiário, sendo proibido delegar a terceiros, exceto os casos com procuração.

“Algumas pessoas mudaram o telefone e não receberam a mensagem sobre a retirada do cartão. Estamos fazendo uma força tarefa por meio dos Centros de Referência de Assistência Social (CRAS) para contactar as famílias. É importante que as pessoas fiquem atentas aos canais oficiais para mais informações”, explica o secretário.

Quem não recebeu pelo celular o SMS de confirmação do Governo do Estado, poderá conferir a convocação pelo site, pela Central de Atendimento do programa, no 0800 071 7474; ou ainda no Centro de Referência em Assistência Social (Cras) mais próximo.

Lançado em junho, o Supera Rio é um auxílio oferecido pelo Governo do Rio, que pode ser solicitado por pessoas com renda familiar mensal per capita igual ou inferior a R$ 178 e que estejam inscritas no CadÚnico, nas faixas de pobreza extrema ou pobreza.