Publicado 26/07/2021 12:08 | Atualizado 26/07/2021 12:11

CAMPOS - Uma operação da Polícia Civil de Goiás com apoio da Polícia Civil de Campos, através da 134ª DP, prendeu um casal nesta segunda-feira (26) por supostas práticas estelionatárias por todo Brasil. O casal estava em um condomínio de luxo e recebeu a visita de agentes nesta manhã.

Após voz de prisão pela acusação de venda de vagas em universidades de Medicina, o casal foi encaminhado para a sede da 134ª DP de Campos. Eles atuavam nas redes sociais com anúncios diversos, recebendo cadastros e negociando as vagas. Durante a diligência no condomínio, vale ressaltar, dois carros foram apreendidos, sendo um Golf e um Audi Q8 avaliado em R$ 472 mil.

Os dois acusados serão levados para Goiás e os trâmites estão em andamento na 134ª DP, com colhimento de depoimentos.