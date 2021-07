Bandidos armados invadem condomínio e fazem família refém em Campos. - Foto: Reprodução.

Publicado 30/07/2021 12:21

CAMPOS - Uma família viveu momentos de terror na noite desta quinta-feira (29), no Condomínio Terra Nova, na Estrada de Santa Rosa, no Parque Santa Clara, no distrito de Guarus, em Campos dos Goytacazes, no Norte Fluminense. Três criminosos armados invadiram a casa e os fizeram reféns.



Os bandidos serraram uma grade invadindo o condomínio e usando capuz para esconder as faces. Sob a mira de armas, a família foi amarrada e presa dentro de um dos cômodos do imóvel. Durante a ação, um cofre foi arrombado pelos criminosos. Na residência, a cada instante, eles apontavam armas fazendo ameaças de morte caso não entregassem dinheiro e objetos de valor.

Os criminosos fugiram levando uma grande quantia, celulares e joias. A Polícia Militar (PM), faz buscas na região, na tentativa de encontrar os suspeitos. O crime foi registrado na 146ª Delegacia de Polícia de Guarus. Até o momento, ninguém foi preso.