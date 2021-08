O suspeito foi encaminhado de viatura para a 134ªDP (Centro), onde o caso foi registrado. - Foto: Reprodução.

CAMPOS - Uma mulher de 50 anos, reagiu a um assalto e rendeu um criminoso com a ajuda de populares no início da manhã desta segunda-feira (2), na Avenida Alberto Torres, no Centro de Campos dos Goytacazes, no Norte Fluminense.



Segundo informações da Polícia Militar (PM), a vítima estava saindo da academia e se dirigia para casa, quando o suspeito se aproximou de moto e anunciou o assalto. Ao perceber que o acusado estava sem arma, a mulher reagiu e entrou em luta corporal com ele.

Populares que passavam pelo local, viram a ação e ajudaram a mulher a render o assaltante, que acabou sendo imobilizado. O suspeito foi encaminhado de viatura para a 134ªDP (Centro), onde o caso foi registrado.