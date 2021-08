Decisão se baseia na proximidade do Dia dos Pais, comemorado no próximo domingo (8). - Foto: Divulgação.

Decisão se baseia na proximidade do Dia dos Pais, comemorado no próximo domingo (8).Foto: Divulgação.

Publicado 02/08/2021 15:02 | Atualizado 02/08/2021 15:04

CAMPOS - O comércio de Campos dos Goytacazes está autorizado a abrir as portas no feriado municipal de São Salvador, padroeiro da cidade, na próxima sexta-feira (6). A regra vale, desde que, os lojistas respeitem as regras da Convenção Coletiva, explicou o presidente da Associação Comercial e Industrial de Campos- ACIC- Leonardo Castro de Abreu.



“Acreditamos ser uma ótima oportunidade de vivenciarmos um excelente dia de vendas neste feriado, em razão de anteceder o Dia dos Pais, uma das datas mais importantes para o comércio”, explicou o presidente da ACIC, Leonardo Castro de Abreu.

Mais de 200 lojas já confirmaram sua adesão e irão abrir as portas. A expectativa da ACIC é de que as vendas aumentem cerca de 10% neste Dia dos Pais, se comparado com o mesmo período do ano passado. A abertura do comércio neste feriado só vira a somar com está expectativa, finalizou Leonardo.

O documento foi assinado pela diretoria da ACIC, CDL, Carjopa e o Sindivarejo.