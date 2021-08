No local, os policiais também encontraram 12 buchas de maconha e 10 sacolés de cocaína. - Foto: Divulgação/Polícia Militar.

No local, os policiais também encontraram 12 buchas de maconha e 10 sacolés de cocaína. Foto: Divulgação/Polícia Militar.

Publicado 02/08/2021 14:24 | Atualizado 02/08/2021 14:25

CAMPOS - Um homem foi preso após ameaçar policiais militares, no fim da noite deste domingo (1º), no subdistrito de Guarus, em Campos dos Goytacazes, no Norte Fluminense. Segundo a PM, a ação foi deflagrada após uma denúncia anônima delatando a realização de um baile funk em um local conhecido com Complexo da Escadinha, onde suspeitos de tráfico estavam ostentando armas em via pública.

Durante incursão à Avenida Beira Lago, militares avistaram o grupo, que correu ao notar a chegada das viaturas. Porém, um dos criminosos sacou uma arma e apontou em direção ao carro onde estavam policiais do Serviço Reservado (P2). Um cerco foi realizado e o criminoso foi detido por outros militares que davam apoio a ocorrência.

No local, os policiais também encontraram 12 buchas de maconha e 10 sacolés de cocaína. O homem, identificado apenas pelas iniciais W.V.C foi encaminhado para a 146ª Delegacia Policial de Guarus (146ª DP), onde foi autuado e ficou preso aguardando transferência para o sistema penitenciário. O material apreendido foi apresentado à Polícia Civil.