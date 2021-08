Fachada do 8º Batalhão de Polícia Militar, em Campos. - Foto: Divulgação/8º BPM.

Publicado 02/08/2021 17:18 | Atualizado 02/08/2021 17:32

CAMPOS - O 8º Batalhão de Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro (8ºBPM), que cobre os municípios de Campos, São Fidélis, São João da Barra e São Francisco de Itabapoana, registrou no mês de julho, a menor taxa de homicídios para o mesmo período nos últimos 19 anos.



Os dados foram divulgados pela assessoria do 8ºBPM nas redes sociais. Somente em Campos, foram registrados nos últimos 31 dias apenas cinco homicídios; sendo três na área central da cidade; e dois na área do subdistrito de Guarus.

O titular do 6º Comando de Policiamento de Área (6ºCPA), comandante Rodrigo Ibiapina, parabenizou o tenente-coronel Gustavo Pinheiro Marques, comandante do 8ºBPM pelo desempenho. Ele também mencionou em postagem nas redes sociais os delegados titulares da 134ª Delegacia de Polícia Civil, Ronaldo Cavalcante, e da 146ªDP de Guarus, Pedro Emílio Braga, no combate ao crime em Campos dos Goytacazes.