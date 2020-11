Pesquisa aponta empate técnico entre 3 candidatos a Prefeito em Búzios Instituto Brasileiro de pesquisa Opiniun

Por Juarez Volotão

Publicado 03/11/2020 08:04 | Atualizado 03/11/2020 08:10

Búzios - Com menos de duas semanas para a realização das Eleições, o município de Armação dos Búzios na Região dos Lagos vive um cenário embaralhado e indefinido politicamente, com o empate técnico de três candidatos a Prefeito, os três primeiros colocados, de acordo com a pesquisa oficial e registrada do 'Instituto Brasileiro de Pesquisa Opiniun', que aponta Alexandre Martins do Republicanos, Joaozinho Carrilho do PRTB e Leandro do Bope do PDT, tecnicamente empatados no primeiro lugar das intenções de votos. A cidade, que em outrora, estava acostumada com a polarização política entre dois nomes, vive uma nova realidade desde as eleições de 2016, onde três candidatos disputaram voto a voto o cargo de Prefeito, como acontece nos dias de hoje no balneário.

O Instituto de Pesquisa que é registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) ouviu cerca de 600 pessoas no dia 20 de outubro de 2020 com o intuito de conhecer as avaliações da população a respeito do cenário político-eleitoral municipal, identificando a intenção de voto espontânea, induzida e a rejeição dos candidatos a Prefeito em Búzios. A pesquisa tem o registro número RJ 01167/2020 em cumprimento a resolução do TSE número 23.364/2011.

Publicidade

Quando o Instituto de Pesquisas Opiniun apresenta o cenário de intenção de votos espontâneo, o candidato a Prefeito pelo Republicanos Alexandre Martins aparece com 16,3% das intenções de votos, seguido do Joaozinho Carrilho, candidato pelo PRTB com 13,2% e logo abaixo aparece o Leandro do Bope, candidato pelo PDT, com 12,1% dos votos, o que dentro da margem de erro da pesquisa, configura empate técnico dos três candidatos a Prefeitura de Armação dos Búzios. O vice-prefeito, candidato Henrique Gomes do Patriota aparece com 3,5%, seguido do candidato Tolentino Reis do Podemos com 1,3% e o candidato Tom Viana do PSL surge com 0,9%. A candidata Joice Costa do PP também aparece na pesquisa com 0,8% das intenções de voto. Os votos brancos e nulos nesta pesquisa somam 6,5% e o percentual de eleitores que não sabem ou não responderam registram 45,4%. Segundo o Instituto Opiniun os demais candidatos não foram citados.

Pesquisa aponta empate técnico entre 3 candidatos a Prefeito em Búzios - Induzida Instituto Brasileiro de pesquisa Opiniun

Publicidade

Quando o cenário político eleitoral da pesquisa retrata a intenção induzida, o resultado traz o candidato a Prefeito de Búzios Alexandre Martins do Republicanos com 25,5%, seguido pelo candidato Joaozinho Carrilho do PRTB com 22,3% dos votos e Leandro do Bope, candidato pelo PDT com 20,7%. O Henrique Gomes, candidato do Patriota aparece na pesquisa induzida com 6,4%, seguido do candidato Tolentino Reis do Podemos com 2,8%. A candidata Joice Costa do PP surge com 1,4% e o Tom Viana do PSL aparece com 1,1%. Os números de brancos e nulos registram 3,7% e o universo dos que não sabem ou não responderam registram 16,1% dos votos.

Pesquisa aponta empate técnico entre 3 candidatos a Prefeito em Búzios - Rejeição Instituto Brasileiro de pesquisa Opiniun

Publicidade

A pesquisa registrada também traz uma análise e avalia a rejeição dos candidatos a Prefeito de Búzios junto a população e aos eleitores. Os 600 entrevistados apontaram em quem não votariam ou não votam para Prefeito. Neste quesito o candidato Joaozinho Carrilho do PRTB aparece em primeiro lugar com 21,2%. Em segundo lugar surge o candidato Henrique Gomes do Patriota com 15,5%, seguido do Leandro do Bope do PDT, que vem em terceiro lugar com 14,7%. Alexandre Martins do Republicanos aparece em quarto lugar com 13,6%, seguido da Joice Costa do PP com 10,1%. O candidato Tolentino Reis do Podemos surge com 4,5% de rejeição, seguido pelo Cmdt Serafim do PSD com 3,8% e o Tom Viana do PSL com 2,5%. o número dos que não sabem ou não responderam é de 14,1%. Os demais candidatos não foram citados, de acordo com o Instituto Brasileiro de Pesquisa Opiniun.

A pesquisa foi realizada na cidade de Armação dos Búzios antes da renúncia dos candidatos Joice Costa, do PP, em apoio ao Alexandre Martins do Republicanos e do vice-prefeito Henrique Gomes, do Patriota, em união com o Leandro do Bope, candidato a Prefeito pelo PDT.

Publicidade