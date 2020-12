Equipamentos de obra ilegal de antena de telefonia é apreendido em Búzios Prefeitura de Búzios

Publicado 05/12/2020 10:16

Búzios - A Secretaria de Meio Ambiente de Búzios apreendeu nesta sexta-feira (04), equipamento utilizado na instalação de uma antena de telefonia, que estava sendo erguida no bairro de Geribá sem autorização e licença da Prefeitura.



A obra já tinha sido notificada no último dia 26 pela fiscalização de Posturas e embargada e multada em 1.330 UPFMS pelos fiscais de Meio Ambiente no dia 3 de dezembro, mas a construção não cessou, gerando a apreensão dos equipamentos de transmissão, além de cabos e peças metálicas. A operação foi acompanhada pelo secretário de Meio Ambiente e Pesca, Fernando Savino.



Os responsáveis pela obra têm até o dia 18 para desinstalar toda a estrutura erguida no local, e a não obediência incorrerá em crime ambiental. A antena estava sendo erguida dentro de um condomínio, aproveitando a estrutura de uma antiga caixa d’água, em cima do telhado da casa do zelador.