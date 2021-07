Thaysa Campos dos Santos, de 23 anos, estava grávida quando desapareceu - Divulgação

Thaysa Campos dos Santos, de 23 anos, estava grávida quando desapareceuDivulgação

Publicado 28/07/2021 12:52

Rio - A Polícia Civil vai exumar na semana que vem o corpo da manicure Thaysa Campos dos Santos, de 23 anos, grávida de oito meses, encontrada morta em setembro do ano passado na linha do trem , na altura de Deodoro, na Zona Norte do Rio.

A exumação foi autorizada pelo Tribunal de Justiça do Rio e atende um pedido da polícia e da defesa de familiares da moça. Exames cadavéricos apontaram que Thaysa não estava com o bebê no ventre.

Publicidade

"A exumação vai possibilitar a realização de exames periciais complementares, o que certamente auxiliará na solução do caso. A família está muito esperançosa, mas a principal pergunta permanece no ar: onde está Ysabella? Jaqueline só vai conseguir descansar quando essa pergunta for respondida", disse o advogado da família, Zoser Hardman.

Para a Polícia Civil, a manicure foi morta por traficantes da Favela do Triângulo, em Deodoro. Thaysa ficou desaparecida por cerca de uma semana.

Publicidade

Em depoimento, familiares contaram que a moça saiu de casa no dia 4 de setembro e foi até àquela comunidade para buscar uma bolsa de maternidade. A jovem pode ter sido vítima de emboscada e acabou morta.

A polícia investiga se a namorada de um traficante está envolvida na morte da manicure. Thaysa chegou a receber mensagens de ameaças da mulher. Uma outra linha apurada e que chamou a atenção dos policiais é de que o pai do bebê teria mantido relações amorosas com uma mulher da comunidade.

Publicidade

A manicure deixou dois filhos, um menino de 5 anos e uma menina de 7 anos, que moram com a avó paterna.