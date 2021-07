Caminhão carregado de fogos de artifício tombou na Serra de Petrópolis - Divulgação

Publicado 28/07/2021 11:35 | Atualizado 28/07/2021 12:10

Rio - Um caminhão que transportava fogos de artifício tombou, na manhã desta quarta-feira (28), dentro do túnel do Ouriço, no km 85 da BR-040, sentido Rio, e interditou totalmente a descida da Serra de Petrópolis, na Região Serrana do Rio. De acordo com informações da Companhia de Concessão Rodoviária Juiz de Fora - Rio (CONCER), o acidente causou oito quilômetros de retenção na estrada.

Equipes da Concer, do Grupamento de Operações com Produtos Perigosos e do Corpo de Bombeiros atuaram na ocorrência. Segundo os Bombeiros, o quartel de Campos Elíseos, de Duque de Caxias, Baixada Fluminense, foi acionado às 8h20 para o acidente com produtos perigosos e atuaram no resfriamento do veículo. O motorista da carreta teve apenas ferimentos leves.

Quando a pista estava interditada, o trânsito chegou a ser desviado pelo acesso ao terminal rodoviário de Petrópolis. Segundo a Concer, a carga foi transferida para outro veículo e a pista foi totalmente liberada.