Raul Maciel, o Raulzito, foi preso nesta terça-feira por estupro de vulnerávelRedes sociais

Publicado 28/07/2021 11:34

Rio - Preso na terça-feira (27) sob a suspeita de ter abusado sexualmente de duas crianças, o youtuber especializado em games Raulino de Oliveira Maciel, o Raulzito, hospedou uma de suas vítimas em sua residência, em São Caetano do Sul, em São Paulo.

Segundo o portal Metrópoles, Raulzito se aproximou de umas das crianças com a aprovação dos próprios pais dela. Ele chegou a presentear a família com passagens aéreas do Rio de Janeiro para São Paulo. Segundo a Polícia Civil, isso ocorreu no início do ano.

Quando veio para o Rio, Raulzito se hospedou na casa da vítima e de sua família. Em suas redes sociais, o youtuber postou várias fotos em cartões postais do Rio.

Em entrevista entrevista à TV Record, o delegado Adriano Marcelo Firmo França, diretor da Delegacia da Criança e Adolescente Vítima (DCAV), disse que a Polícia Civil trabalha com a suspeita de que Raulzito tenha abusado de outras crianças.

"Essa prisão de 30 dias vai ajudar no processo das investigações. Vamos trabalhar em conjunto com a polícia de São Paulo porque há informações de que há outras crianças vítimas também por lá", explicou França.

Raulzito foi denunciado em pelo menos dois casos de abuso sexual. Os crimes, segundo familiares das vítimas, ocorreram na cidade de Niterói e em São Caetano do Sul. O youtuber foi preso nesta terça em Florianópolis, no Sul do Brasil.

O influencer tem mais de 200 mil seguidores no Instagram. Em seu canal oficial do Youtube, Raulzito tem cerca de 150 mil inscritos.