Sala exclusiva para atendimento à mulherDivulgação/Plaza Shopping

Publicado 28/07/2021 10:44 | Atualizado 28/07/2021 10:47

Rio - Um espaço exclusivo foi inaugurado no Plaza Shopping Niterói para atender mulheres em situação de risco. O projeto foi idealizado pela Coordenadoria de Políticas e Direitos das Mulheres (Codim) de Niterói. A sala, com o nome de Núcleo de Atendimento à Mulher (Nuam), fica localizada no L4. O horário será de segunda a sábado, das 12h às 18h. O local funciona como um ponto estratégico, com intuito em receber mulheres em posições vulneráveis ou de violência de forma segura.



Fernanda Sixel, coordenadora da Codim, explica que a parceria com o Plaza Shopping Niterói se deu após a necessidade de ter um local seguro em um ambiente democrático para apoio ao combate de violência contra a mulher.



“A Coordenadoria vem buscando ações em conjunto com o Plaza e conversando para somarmos forças contra o feminicídio em Niterói. O shopping é um local de bastante movimento e de fácil acesso às mulheres para buscarem ajuda. A Codim vem trabalhando também, desde o início do ano, em projetos que acolham a mulher”, ressalta Sixel.



O espaço foi cedido pelo Plaza, sem custo à Coordenadoria, e contará com uma funcionária da Codim, em regime de escala. Além disso, a Coordenadoria de Políticas e Direitos das Mulheres vai fazer um treinamento de três dias para todas as equipes do shopping, para que possam auxiliar no atendimento de forma humanizada e esclarecedora, com o objetivo em romper o ciclo da violência.



Segundo a Aline Piubel, gerente de Marketing do Plaza Shopping Niterói, a inauguração do espaço é prioritário “Para nós do Plaza Niterói, é uma grande conquista ter um espaço dedicado à mulher em parceria com o Codim. Temos a convicção de que se trata de uma agenda prioritária e urgente. Ao lado deles, iniciamos um importante momento de escuta ativa sobre o tema e agora iniciamos medidas concretas, para que juntos possamos reforçar os meios de apoio às mulheres", disse.





Em Niterói também foi a provado o programa Hotel de Passagem, projeto da Codim que tem como objetivo implantar um planejamento piloto de reserva de vagas em hotéis para abrigar, temporariamente, mulheres em situação de violência. O programa foi aprovado recentemente pelo prefeito Axel Grael. A vaga ficará disponível por um período máximo de 15 dias, assegurando também a cobertura aos dependentes legais e afetivos da beneficiária, que poderão permanecer no hotel, além de manter em sigilo o nome e endereço do local.

O município também aprovou o Auxílio Social, que destinará o valor R$1 mil mensais, durante 6 meses e prorrogáveis por mais 6 meses, para as mulheres que estiverem dentro dos requisitos do programa como residir com o agressor e efetuar o Boletim de Ocorrência, além da condição socioeconômica. A prorrogação depende do acompanhamento com a equipe técnica da Codim no nosso Centro Especializado no Atendimento às Mulheres em Situação de Violência (CEAM). Além disso, serão ofertados cursos de formação e capacitação.



Serviço



NUAM – Núcleo de Atendimento à Mulher

Horário: segunda à sábado das 12h às 18h;

Telefone: 96569.1755

Endereço: localizado no L4. Rua XV de Novembro, 8 - Centro – Niterói