Francielly foi presa nesta terça-feiraDivulgação

Publicado 28/07/2021 09:37 | Atualizado 28/07/2021 11:02

Rio - Agentes da 166ªDP (Angra dos Reis) prenderam nesta terça-feira uma das namoradas de Leonardo Oliveira da Conceição, conhecido como Leleco e apontado como chefe do tráfico de drogas do Comando Vermelho de Angra dos Reis, no Sul Fluminense. A mulher, identificada como Francielly de Oliveira e Oliveira Souza, teria participado de um roubo a loja de celulares na cidade de Carmo, no Noroeste do Rio de Janeiro.

As investigações mostram que Leleco tem mirado lojas de telefones celulares, explorando mulheres e menores de idade para praticar os roubos. Francielly foi presa assim que retornou para Angra dos Reis, ao ser cercada pelos agentes. Segundo a polícia, ela não resistiu à prisão.