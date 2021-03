Ônibus do BRT tomba na Zona Oeste Foto: Reprodução / Redes sociais

Por O Dia

Publicado 10/03/2021 20:40 | Atualizado 10/03/2021 22:18

Rio - Um ônibus do BRT tombou, na noite desta sexta-feira, na Avenida das Américas, em Guaratiba, na Zona Oeste, após um acidente com um carro. Segundo o Corpo de Bombeiros, que foi acionado às 19h46, há pelo menos 34 pessoas feridas. Elas foram encaminhadas para diversos hospitais: Miguel Couto, Lourenço Jorge, Albert Schweitzer, Getúlio Vargas, Dom Pedro II e Rocha Faria. Ao menos uma pessoa morreu no acidente. Os nomes dos feridos e da vítima fatal ainda não foram divulgados.

Por causa do grave acidente, o município entrou em estágio de mobilização às 21h. De acordo com o Centro de Operações Rio, a Avenida Dom João VI está interditada nos dois sentidos. Policiais Militares, guardas municipais e agentes da Companhia de Engenharia de Tráfego estão no local. A Polícia Civil e a RioLuz foram acionadas.

ACIDENTE EM GUARATIBA | AV. DOM JOÃO VI segue com bloqueios. Equipes atuam no local. https://t.co/kuRIYNiCIj — Centro de Operações Rio (@OperacoesRio) March 10, 2021 ATUALIZAÇÃO: ACIDENTE EM GUARATIBA | Av Dom João VI segue com bloqueios, próximo da estação Mato Alto. No acidente, o ônibus tombou e o carro capotou. Equipes atuam no local. Retenções nos dois sentidos. #zonaoeste pic.twitter.com/9OMfQrOm4x — Centro de Operações Rio (@OperacoesRio) March 10, 2021

Em um áudio enviado ao WhatsApp do DIA, uma mulher que não teve a identificação revelada, disse que estava atrás do BRT quando aconteceu o acidente. "Esse carro vermelho invadiu a pista e o motorista não conseguiu frear e tombou. Tem muita gente ferida. Tem gente morta. Tem uma moça presa nas ferragens. Muito triste", desabafou.

Após o incidente, o prefeito do Rio, Eduardo Paes, se manifestou nas redes sociais. "Estou acompanhando com nosso Centro de Operações o acidente que tivemos essa noite com um BRT no corredor Transoeste. Nesse momento chegando para reunião com governador do Estado tratando da pandemia."

*Matéria em atualização