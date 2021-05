Central de Abastecimento do Estado da Guanabara (Cadeg) Estefan Radovicz / Agência O Dia

Por Luísa Bertola*

Publicado 19/05/2021 13:41

Rio - O Centro de Abastecimento do Estado da Guanabara, conhecida como Cadeg, em Benfica, na Zona Norte do Rio pode ser destombado pela Câmara de Vereadores do Rio. O projeto é de autoria do parlamentar Rafael Aloísio Freitas (Cidadania), presidente da Comissão em Defesa de Bares e Restaurantes e tem como objetivo "permitir eventuais mudanças no mercado, com a intenção de ampliá-lo", para aumentar a geração de empregos e renda no setor e na região.

"A fim de possibilitar a expansão do Centro de Abastecimento do Estado da Guanabara e oportunizar a geração de emprego e renda com a expansão do local, proponho o destombamento do imóvel que serve à Cadeg. A reversão deste processo de tombamento se faz mais que necessária atualmente não somente pela perda dos empregos como consequência do fechamento de diversos postos de trabalho na cidade em função da crise econômico-sanitária, mas também, pela importância de recuperarmos parte das receitas tributárias diretas e indiretas perdidas com o fechamento das empresas do setor", parte do trecho do projeto.

O projeto ainda precisa passar por algumas comissões e deve entrar em pauta no início do segundo semestre deste ano. Segundo o vereador, o projeto foi realizado junto com a diretoria da própria central.

"É uma forma de recuperar parte das receitas tributárias diretas e indiretas perdidas com o fechamento de empresas do setor durante a pandemia", explicou o vereador.

Em 2018, a Cadeg foi tombada como Patrimônio Oficial Público do Rio de Janeiro após aprovação da Câmara Municipal. O projeto de lei foi proposto pelo vereador Thiago K. Ribeiro (PMDB). Construído em 1962, o Mercado Municipal é o maior distribuidor de flores do estado, com quase 100 mil m² de extensão. O local também é reconhecido como grande polo gastronômico e agrícola da cidade.

Na época, o autor da lei, Thiago K. Ribeiro, justificou que a importância histórica do Cadeg não pode ser deteriorada. "A ideia da Lei é proteger a edificação de qualquer destruição e descaracterização", explicou o vereador.

Para o historiador Milton Teixeira, todo destombamento precisa ser visto com cuidado, mas ressalta que o prédio da Cadeg não tem valor arquitetônico. "A proposta tem que passar pelo Conselho do Rio Patrimônio Cultural da Humanidade. O prédio não tem valor arquitetônico, é um prédio dos anos 60. Ele surgiu quando foi demolido o Mercado de Ferro da Praça XV, entre 1958 e 1962. Com o desmonte desse mercado ficou um vazio na cidade, então, foram criados dois grandes mercados. O mercado São Sebastião na Penha, que está lá até hoje e o Cadeg, que tem um nome bastante significativo, Centro de Abastecimento do Estado da Guanabara".

"Eu não vejo valor artístico daquele prédio. Aliás, as instaurações são bem precárias, a parte de toaletes é pré-histórica. Eu não consigo ver ali uma grande obra de arte. Se for pra demolir e fazer uma coisa melhor, melhor ainda", justificou o historiador.

Contudo, Milton reforça que os destombamentos precisam ser analisados com cuidados. "Se começar a destombar aqui e ali, vão destombar a cidade inteira, podem usar isso como jurisdição para destombar outros bens culturais notáveis na cidade, isso já foi feito no passado e é muito perigoso".

"Era para ser uma feira e virou uma espécie de shopping. Foi adaptado, mal adaptado. Realmente, alguns ambientes são precários. Eu acho que pode se fazer melhor, tem que ver o que vai fazer. Tem que se examinar e ver se compensa destombar. Agora, quem decide isso é o Rio Patrimônio Cultural da Humanidade", finalizou.

*Sob supervisão de Cadu Bruno