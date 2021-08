Homem é torturado até a morte em Guarus. - Foto: Reprodução.

Publicado 02/08/2021 18:25

CAMPOS - Um homem, ainda não identificado, foi morto na manhã desta segunda –feira (2), no Parque Aldeia, no distrito de Guarus, em Campos dos Goytacazes, no Norte Fluminense. Segundo a Polícia Militar (PM), uma a guarnição esteve no local para verificar a denúncia que apontava um caso de espancamento.

Chegando à localidade, a polícia encontrou a vítima no chão com ferimentos pelo corpo, além de sinais de agressão e tiros. A PM suspeita que durante a guerra do tráfico, o rapaz foi capturado por uma facção rival e criminosos realizaram o violento crime. O Corpo de Bombeiros foi acionado, mas, quando chegou no local, a vítima já estava sem vida.

O corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) do município. O caso foi registrado na 146ª Delegacia Policial de Guarus (146ª DP), onde será investigado. Ainda não há pistas sobre a motivação e autoria da ação criminosa. Até o momento ninguém foi preso.