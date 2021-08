Segundo a secretaria de Saúde, adolescente iniciou um quadro de amigdalite no domingo (1º), evoluindo para tosse, cansaço e dificuldade respiratória, além de saturação baixa. - Foto: Divulgação.

Publicado 03/08/2021 14:36 | Atualizado 03/08/2021 14:41

CAMPOS - A secretaria de Saúde de Campos dos Goytacazes, no Norte Fluminense, confirmou, nesta terça-feira (3), que um adolescente de 17 anos está internado em um hospital particular da cidade, com diagnóstico de Covid-19 e em estado grave. O jovem está intubado e em posição de prona. O quadro de saúde é considerado severo, o que irá motivar mudanças que serão debatidas na reunião do Gabinete de Crise, prevista para a próxima segunda-feira (9).



Ainda não há confirmação de que a infecção seja pela variante Delta. A Subsecretaria de Atenção Básica, Vigilância e Promoção da Saúde informou que já determinou a coleta de amostra para realização do sequenciamento genômico, através do Instituto de Biodiversidade e Sustentabilidade (NUPEM/UFRJ) de Macaé. Segundo o órgão, o adolescente iniciou um quadro de amigdalite no domingo (1º), evoluindo para tosse, cansaço e dificuldade respiratória, além de saturação baixa.

A Subsecretaria informou ainda que é natural, independente da variante, que toda vez que se vacina uma população cria-se um bolsão de suscetíveis, ou seja, pessoas que não foram vacinadas e ficam expostas ao vírus mais agressivo, seja a variante Gamma, a Delta ou qualquer outra. A pasta também já está se preparando para assim que concluir a vacinação a aplicação da 1ª dose para pessoas com 18 anos, iniciar a vacinação para adolescentes de 12 a 17 anos.