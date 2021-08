O anúncio foi feito por meio de um vídeo publicado nas redes sociais da deputada federal Clarissa Garotinho (PROS), irmã do prefeito de Campos, Wladimir Garotinho (PSD). - Foto: Reprodução.

O anúncio foi feito por meio de um vídeo publicado nas redes sociais da deputada federal Clarissa Garotinho (PROS), irmã do prefeito de Campos, Wladimir Garotinho (PSD).Foto: Reprodução.

Publicado 04/08/2021 20:01 | Atualizado 04/08/2021 20:08

CAMPOS - O presidente Jair Bolsonaro se comprometeu, nesta quarta-feira (4), a visitar a cidade de Campos dos Goytacazes, no Norte Fluminense, em breve. A promessa foi feita numa conversa com a deputada federal Clarissa Garotinho (PROS/RJ), durante um café da manhã no Palácio Alvorada, em Brasília. O encontro reuniu cerca de 30 parlamentares.



“Um abraço a todo mundo de Campos. Eu assumi o compromisso com a Clarissa de que, brevemente, vou visitar essa cidade maravilhosa aí”, diz Jair Bolsonaro, num vídeo que a deputada postou em suas redes sociais. Na conversa que tiveram, Clarissa sugeriu de incluir, na agenda do presidente a Campos, a presença de prefeitos do Norte e Noroeste Fluminense. Na avaliação da parlamentar, será uma boa oportunidade para se discutir demandas importantes da região, contribuindo assim para o fortalecimento da economia do interior.

“Precisamos recuperar um lugar de destaque não só para Campos, mas também para todo o Norte e Noroeste Fluminense. Essa agenda vai colaborar para esse objetivo. Estamos discutindo muitas demandas importantes em Brasília e vamos continuar trabalhando nesse sentido”, disse Clarissa Garotinho, após o encontro.