Prefeitura de Magé inicia obras de drenagem e pavimentação no Barro Vermelho em Suruí. - Divulgação.

Publicado 02/08/2021 19:42

Magé - A Secretaria de Infraestrutura de Magé iniciou nesta segunda-feira (2), obras de drenagem e pavimentação no Barro Vermelho em Suruí começaram pela Rua Marechal Rondon com a instalação da rede de drenagem com manilhas de 40 milímetros.

“Iniciamos essa obra emblemática na nossa gestão, é um desafio muito grande fazer todas essas ruas, porque vamos fazer o saneamento básico para depois asfaltar. Sabemos que tem inúmeras ruas aqui nesse bairro que engloba também o Ferro Velho, mas quero deixar claro que todas serão contempladas”, frisou o prefeito Renato Cozzolino.

Moradora do bairro há 15 anos, Alessandra Nazario comentou sobre o início da obra em sua rua. “A realidade é que, sempre vivemos no meio da lama e o que a gente espera é isso mesmo, o saneamento básico que começou a ser feito e depois o asfalto. Não achávamos que esse dia fosse chegar e isso é motivo de felicidade para nós”, conta Alessandra.