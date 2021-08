Prefeitura de Magé lança campanha do agasalho com 16 pontos espalhados em todos os seis distritos da cidade. - Reprodução

Publicado 02/08/2021 19:05 | Atualizado 02/08/2021 19:12

Magé - A Prefeitura de Magé está lançando a campanha do agasalho com 16 pontos espalhados em todos os seis distritos da cidade para receber doações de agasalhos, meias, cobertores, gorros, luvas e cachecóis, para aquecer quem mais precisa.



“Colocamos pontos já conhecidos na cidade como os CRAS, CREAS, o prédio da sede do governo e os hospitais 24 horas, com as caixas para receberem as doações. O inverno está com temperaturas cada vez mais baixas e muitas pessoas sofrem os efeitos do frio intenso. Nesse momento tão delicado, contamos com todas as doações possíveis para ajudar aqueles que mais precisam", disse a primeira-dama, Lara Torres.



Ação conjunta



Maior parte das unidades coletoras das doações são da rede socioassistencial da Prefeitura de Magé. São oito CRAS (Centro de Referência de Assistência Social) e um CREAS (Centro de Referência Especializado em Assistência Social). A pasta municipal que já age em prol da população em situação de rua com o Centro Pop que oferece atendimento durante o dia com alimentação e banho, ampliou mais uma unidade de pernoite na Casa de Passagem aberta nesta semana, além do Poliesportivo do Alegria que já funciona desde o início do inverno.



“Estamos engajados nessa iniciativa porque acompanhamos de perto os efeitos sociais desse momento de pandemia. Colocamos nossas unidades à disposição, mas é preciso estar atento que o funcionamento é das 9h às 17h, assim como o prédio da Prefeitura”, alerta a secretária de Assistência Social, Flávia Gomes.



Pontos de Coleta:



Prefeitura de Magé

Praça Dr. Nilo Peçanha, s/nº Centro, Magé

9h às 17h



Hospital de Magé

Rua Papa Pio XII, 81 – Centro, Magé

24 horas



CRAS Magé I

Rua Pio XII, 35 – Centro

9h às 17h

CRAS Magé II

Av. Sebastião R. de Souza, 144 – Barbuda

9h às 17h



CRAS Santo Aleixo I

Av. Othon Linch Bezerra de Mello, s/nº – Santo Aleixo

9h às 17h

CRAS Suruí I

Rua Capitão José de Paula, 329 – Centro – Suruí

9h às 17h



CRAS Guia de Pacobaíba I

Estrada Real de Mauá, 44 – Figueira

9h às 17h

CRAS Vila Inhomirim I

Av. Caioaba, s/nº – Centro – Piabetá

9h às 17h



CRAS Vila Inhomirim II

Rua 1, Lotes 05 e 06, Quadra 06 – Parque Sayonara – Fragoso

9h às 17h

CRAS Vila Inhomirim III

Rua Florianinho, 497 – Parque Caçula

9h às 17h



CREAS

Rua Coronel Theotônio Botelho do Rego, 29 – Centro

9h às 17h

24h de Santo Aleixo

Av. Othon Linch Bezerra de Mello, 329 – Santo Aleixo

24 horas



24h de Suruí

Rua Coronel Sérgio José do Amaral, s/nº - Suruí

24 horas



24h de Mauá

Av. Governador Roberto Silveira, s/nº - Figueira

24 horas



24h de Fragoso

Av. Automóvel Clube, 2.348 - Fragoso

24 horas

Hospital de Piabetá

Av. Santos Dumont, 207 - Piabetá

24 horas