Magé realiza 1º Workshop de gestores em educação.

Publicado 02/08/2021 11:34

Magé - Nesta segunda-feira (2) os alunos da rede municipal retornam às salas de aulas após as férias do meio de ano. Para oferecer uma educação ainda mais de qualidade, a Secretaria de Educação e Cultura criou o Workshop de gestores em Educação com objetivo de oferecer formação continuada para esses profissionais que são de extrema importância no ambiente escolar.



“A formação continuada para os gestores em Educação é um dos nossos desafios diários e é importante investir nessa capacitação, porque isso reflete na melhoria do atendimento aos alunos e na qualidade do ensino. Estamos retomando as aulas na próxima segunda-feira e oferecer isso aos nossos gestores não tem preço. Foi um dia inteiro de formação e compartilhamento de experiências”, explica a secretária de Educação e Cultura.



No evento, também foi apresentado o novo kit escolar que será entregue aos alunos no retorno das aulas que agora será 100% presencial como afirma o prefeito Renato Cozzolino.



“A educação tem sido um desafio muito grande e lidar com os filhos dos outros durante a pandemia mais ainda. No início do ano, nós decidimos fazer um escalonamento entre os alunos, mas já foi decidido que no próximo semestre iremos voltar com as aulas para todos os alunos, porque vemos a importância deles estarem estudando. Também entregaremos os kits dos alunos e daqui há um mês a capa de chuva, a mochila de rodinhas e a sombrinha”, conta o prefeito Renato Cozzolino, que também ressalta a importância do encontro com os profissionais, “esse encontro é muito importante pois, escutamos quais são as necessidades e as demandas da educação”.



Ainda no encontro, o prefeito da cidade anunciou que em 2022, Magé terá mais conquistas na educação municipal, como salas climatizadas, tablets para os alunos e o retorno do Programa Leve Leite.