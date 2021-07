Publicado 30/07/2021 16:16

Magé - O Processo Seletivo Simplificado do Programa Criança Feliz/Primeira Infância no SUAS, para a contratação de visitadores e supervisores atuarem em Magé, avança mais uma etapa, e na próxima semana serão realizadas as entrevistas com os classificados.



A Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos destaca que os candidatos devem estar atentos aos critérios apresentados no edital para o cumprimento dos requisitos para o preenchimento das 59 vagas disponibilizadas pelo Programa:



"Na convocação estamos chamando os classificados nas etapas anteriores (análise curricular e documental + recurso) para a etapa das entrevistas. Os candidatos classificados devem comparecer no dia, horário e local indicados na convocação", destaca a secretária de Assistência Social e Direitos Humanos, Flávia Gomes.