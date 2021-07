Procon realiza ação educativa em Magé. - Divulgação.

Procon realiza ação educativa em Magé.

Publicado 29/07/2021 16:50

Magé - Atendendo reclamações da população, o Procon Magé realizou nesta quinta-feira (29), uma ação de fiscalização no município. O órgão verificou se os estabelecimentos estão respeitando as normas de prevenção à Covid-19 e o direito do consumidor. Os agentes conferiram itens como a disponibilização dos livros de reclamação e o código de defesa ao consumidor para consulta do público, além do álcool em gel, aferição de temperatura na entrada e verificação sobre o uso de máscaras por funcionários e clientes.



“Começamos pelo Centro de Magé e, nos próximos dias, se espalhará por todos os distritos. O objetivo é ajudar os consumidores a terem seus direitos garantidos. As atenções às exigências auxiliam os fornecedores a diminuírem a quantidade de reclamações e eventuais processos. Distribuímos todos os livros de reclamação e Códigos nas farmácias do Centro da cidade”, conta a diretora do Procon Magé, Renata Meirelles.



Código de Defesa do Consumidor



O Código Brasileiro de Defesa do Consumidor é, no ordenamento jurídico brasileiro, um conjunto de normas que visam a proteção aos direitos do consumidor, bem como disciplinar as relações e as responsabilidades entre o fornecedor com o consumidor final, estabelecendo padrões de conduta, prazos e penalidades.