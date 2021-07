Mobilização em Magé no Dia Mundial de Combate às Hepatites Virais. - Divulgação.

Magé - Cerca de 400 testes foram realizados na Super Tenda 24 horas, em Piabetá, nesta quarta-feira (28), como parte das atividades do Dia Mundial de Combate às Hepatites Virais em Magé para evitar a cadeia de transmissão da doença, como explicou o coordenador em Vigilância em Saúde, Daniel Paz.



“É extremamente importante o diagnóstico precoce porque o vírus da hepatite pode ficar anos sem apresentar causas ou sintomas, mas provocando danos ao fígado. Então, quanto antes a pessoa tiver o diagnóstico, ela inicia o tratamento e, automaticamente, quebra a cadeia de transmissão. O tratamento precoce também impede que o fígado sofra algum processo inflamatório grave, como, por exemplo, a cirrose hepática, causada pelo vírus a longo prazo no organismo”, explicou Daniel Paz.



De acordo com o secretário municipal de Saúde, José Carlos Oliveira, Magé já oferece, na rotina de atendimento à população, a testagem da hepatite em 41 USFs, assim como o tratamento completo com remédio e exames específicos no Programa de IST/Aids, ao lado do Hospital Municipal de Magé.



“Nós desburocratizamos o atendimento e, após o diagnóstico positivo, o paciente é encaminhado ao Programa IST para o tratamento que dura 12 semanas. A população precisa ficar atenta, pois a hepatite é uma doença perigosa”, disse o secretário.



A técnica de enfermagem Sueli de Almeida, aproveitou a ida à Tenda 24h para vacinação contra a Covid-19 para participar da campanha de testagem da hepatite.

“Vim com meu esposo para ele ser vacinado contra a Covid, fiquei sabendo do teste da hepatite e resolvi fazer. É importante. Ainda mais eu que sou profissional de saúde, trabalho com vidas e preciso me prevenir. Não só seu, mas acredito que todas as pessoas”, disse Sueli.



A rede municipal de saúde de Magé atende atualmente 37 pacientes com a doença, que tem cinco tipos de A a E. Os mais comuns são a B e a C, que podem ser transmitidos sexualmente e através de objetos perfurantes ou cortantes, como seringas e alicates de unha ou até mesmo por uso compartilhado de escova de dente.