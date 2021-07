Magé abre matrículas para a educação de jovens e adultos (EJA). - Divulgação.

Magé - Até 30 de julho, a Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Magé realiza o período de matrículas para novos alunos da Educação de Jovens e Adultos (EJA) e também para os estudantes que desejam renovar. A inscrição é feita de segunda a sexta-feira, das 7h às 20h, nas escolas onde acontecem o projeto.

“Para renovação de matrícula não é necessário apresentar nenhum documento, mas é preciso comparecer na unidade. Aqueles que desejam fazer parte da EJA devem procurar a unidade mais próxima de casa que tem o projeto e levar os documentos necessários. Seis escolas têm todas as fases da EJA, somente a escola Délio Pereira Sampaio , no primeiro distrito, que é da V fase a VIII”, explica a secretária de Educação e Cultura, Sandra Ramaldo.

No ato da matrícula devem ser apresentados os seguintes documentos: certidão de nascimento/casamento, RG, comprovante de residência ou contrato de locação vigente, duas fotos 3x4, cartão de vacina, número de Cadastramento Escolar -INEP (se houver), tipo sanguíneo e histórico escolar ou declaração atualizada que conste o ano de escolaridade. Para os menores de 18 anos, além do comparecimento do responsável a escola, é preciso levar a identidade e o CPF.

Confira a lista das escolas com a EJA:

1º distrito:

E.M. Comendador Délio Pereira Sampaio

E.M. Desembargador Oswaldo Portella

2º distrito:

E.M. Doutor Francisco Rondinelli

4º distrito:

E.M. Professora Ophélia Ribeiro Martins

5º distrito:

E.M. Paulo Freire

6º distrito:

E.M. Alzira Vargas do Amaral Peixoto

E.M. Vereador Geraldo Ângelo Pereira