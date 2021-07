Ruas do bairro Fragoso receberão asfalto e drenagem nas próximas semanas. - Divulgação.

Publicado 28/07/2021 17:58 | Atualizado 28/07/2021 22:17

Magé - A Prefeitura de Magé começou, nesta terça-feira (27), um conjunto de intervenções em seis ruas do bairro Fragoso. As obras, de acordo com o prefeito Renato Cozzolino, incluem nova rede de drenagem de esgoto – com manilhas de 400 e de 600mm -, retirada de paralelepípedos para a chegada do asfalto, instalação de novos meios-fios e recuperação do passeio público. “Tenho muito orgulho de estar realizando essa obra porque foi o meu avô quem pavimentou e colocou manilhas nesta região. Agora, quase 40 anos depois, chegou a minha vez de melhorar a qualidade de vida dos moradores daqui”, disse o prefeito.



As primeiras intervenções estão sendo realizadas nos 517 metros da Rua Francisca Gomes. Funcionários da Secretaria Municipal de Infraestrutura chegaram cedo e colocaram as máquinas para trabalhar. “Nós estamos entregando uma solução de Engenharia para o bairro que visa combater os alagamentos de décadas que tanta dor de cabeça provocaram nos moradores do Fragoso”, afirmou o secretário Marcos Pereira. Na Francisca Gomes, a Prefeitura pretende despejar 200 toneladas de asfalto. Pereira listou as demais ruas que serão reurbanizadas: Sandro Gomes, Maria de Fátima Vidal, Sargento Medeiros, Rua I e Rafael da Costa.



Enquanto a obra estava sendo executada, duas mulheres chamaram a atenção de quem passava. A costureira Ledi da Silva Leite, de 70 anos, que mora há mais de quatro décadas no bairro, não tirou os olhos da movimentação. “Vejo com gratidão essa obra, pois já sofremos muito com as chuvas. Aqui em casa, não chegou a entrar água, mas já teve vizinho que precisou abandonar sua casa porque ela foi interditada”, comentou. Outra mulher atenta ao trabalho da Infraestrutura foi a operadora de trator Janete Mattos, 39, a única a lidar com esse veículo na Prefeitura. “Não tem obra difícil. Estamos aqui para fazer o melhor que pudermos, com o cuidado próprio que só a mulher tem”, avaliou.