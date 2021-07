Prefeitura de Magé e OAB-RJ realizam curso para servidores. - Divulgação.

Publicado 29/07/2021 19:26

Magé - A Prefeitura de Magé em parceria com a Ordem dos Advogados do Brasil/Rio de Janeiro (OAB-RJ) realizou nesta quinta-feira (29), o curso “Prerrogativas da Advocacia para Agentes Públicos”, com objetivo de melhorar a relação interpessoal dos servidores com advogados. O curso ocorreu na Escola Municipal Oswaldo Portella, no primeiro distrito, e contou com 65 participantes, que receberam certificados pela presença.



O secretário Municipal de Administração, Jocelino Cabral, explicou que identificou um estresse na relação entre servidores e advogados em diversas secretarias e que isso motivou a parceria com a OAB. “Essa qualificação é exatamente para evitar o atrito. A partir do momento que existe uma relação conflituosa, todo mundo sai perdendo. A intenção é construir uma via de respeito, tanto do servidor com o advogado quanto do advogado com o servidor”, comentou. Já o secretário de Comunicação e Eventos, o advogado Bruno Lourenço, revelou que iniciativa para a realização do curso foi do secretário de Governo, Vinícius Cozzolino: “A quadra da escola cheia é a garantia de que essa ideia foi necessária e bem recebida pelos funcionários da Prefeitura”.



Vinícius Cozzolino também assinou, em 12 de julho, a instrução normativa 006, que estabeleceu prioridade para advogados no atendimento em todas as secretarias e repartições da Prefeitura. Um dos palestrantes, o coordenador da Região Metropolitana e Baixada Fluminense da Escola de Prerrogativas da OAB-RJ, Paulo Vinícius Dutra Lopes, disse que Magé foi pioneira por ser a primeira cidade onde o curso foi oferecido apenas a agentes públicos. “A base para a nossa palestra é o artigo 43 da Lei de Abuso de Autoridade, a Lei 13.869 de 2019. Esse artigo trata das previsões ligadas à advocacia”, pontuou. Dutra Lopes aproveitou para registrar que foi o primeiro curso 100% presencial realizado pela Escola de Prerrogativas desde 2020.



Funcionárias da Prefeitura, Daianni Rolim e Flávia Andrade estavam concentradas durante a aula. Daianni ressaltou a importância da cordialidade: “Isso é vantajoso porque traz uma boa convivência entre os servidores e os advogados”. Já para Flávia, a palestra esclareceu questões pontuais: “Tiramos muitas dúvidas, inclusive sobre quais documentos devem ser liberados para os advogados”.



Cada Secretaria inscreveu dois funcionários para participarem do curso. Durante a palestra, os representantes da OAB falaram das punições mais graves para as infrações tanto de um lado quanto do outro: servidores podem ficar presos por 3 meses a 1 ano e advogados podem perder o registro.