Magé abre inscrições para palestras gratuitas para trabalhadores, pequenos e médios empresários. - Divulgação.

Magé abre inscrições para palestras gratuitas para trabalhadores, pequenos e médios empresários.Divulgação.

Publicado 30/07/2021 14:02 | Atualizado 30/07/2021 14:04

Magé - A Secretaria de Trabalho, Emprego, Indústria, Comércio e Geração de Renda de Magé está com inscrições abertas para duas palestras gratuitas em agosto, voltadas tanto a pequenos e médios empresários quanto a trabalhadores de áreas diversas.

A primeira palestra, cujo título é "Gestão financeira e de custos em empresas familiares", acontece no dia 9/8 e será ministrada pelo contador e economista Carlos Alberto Coelho e pelo psicólogo Marcos Simões. Os palestrantes vão mostrar exemplos de empresas que possuíam sucesso e grande potencial de crescimento, mas que, por desconhecimento técnico e disciplina dos seus sócios e gestores, os negócios tornaram-se inviáveis.

Publicidade

A segunda no dia 18/8 terá como tema a "Conscientização dos riscos e dos acidentes do trabalho". O integrante do projeto social Iluminando Vidas, Julio César Duarte da Silva, vai transmitir informações importantes a partir da sua própria experiência como vítima de acidente de trabalho no setor elétrico que o deixou com sequelas nos braços.

As palestras acontecem no Centro Vocacional Tecnológico (CVT) da Faetec Magé, ambas no mesmo horário, às 10h. As inscrições podem ser feitas através do WhatsApp (21) 96962-8462, e as vagas são limitadas. Todos os protocolos sanitários da pandemia da Covid-19 serão respeitados no local, como uso obrigatório de máscara, oferta de álcool em gel e distanciamento entre os assentos.

Publicidade

Segundo o secretário municipal de Trabalho, Emprego, Indústria, Comércio e Geração de Renda, Fernando Cozzolino, os eventos visam fomentar o desenvolvimento socioeconômico de Magé.

"Através das palestras, queremos qualificar o trabalhador, o pequeno e médio empresário que poderão aprimorar seu negócio e estarem mais preparados para as oportunidades de emprego e negócios", disse o secretário.

Publicidade

O CVT fica na Rua Coronel João Valério 485, Centro de Magé.