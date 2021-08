Cerca de 7 mil pessoas votaram no que é prioridade para o seu distrito e o município. - Divulgação/Prefeitura de Magé.

Cerca de 7 mil pessoas votaram no que é prioridade para o seu distrito e o município.Divulgação/Prefeitura de Magé.

Publicado 02/08/2021 18:48

Magé - Pela primeira vez os moradores de Magé, tiveram a oportunidade de indicar o que a Prefeitura deve fazer em cada um dos seis distritos da cidade para o próximo ano. Cerca de 7 mil pessoas selecionaram o que é prioridade entre as propostas de Educação, Saúde e Infraestrutura através de uma votação popular, do programa Orçamento Participativo.

“Sempre deixei claro que meu governo é democrático e nós viemos para ouvir a opinião das pessoas sobre suas demandas e necessidades. É isso que vou fazer até o último dia do meu mandato. Por isso, rodamos todos os distritos levando o Orçamento Participativo, onde as pessoas escolheram as obras que o nosso governo vai fazer no ano que vem. O trabalho não para e é assim que vamos governar nossa cidade”, contou o prefeito Renato Cozzolino.

A professora Marly, de 68 anos, que mora em Fragoso, comentou sobre sua participação.“Estava passando pela rua e me aproximei para saber o que era. Achei uma ideia inteligente e válida, porque a população precisa participar de tudo o que a Prefeitura está fazendo. O povo com Saúde tem trabalho e o povo com Educação tem progresso”, disse.

O projeto foi idealizado pela Secretaria Municipal de Planejamento e Orçamento, em parceria com a Secretaria Municipal de Comunicação e Eventos.

“A secretária de Planejamento, Micaela, pediu para conversar conosco e trouxe o sentimento de fazer algo que pudesse envolver a população na construção do orçamento de 2022. Ficamos empolgados para fazer algo diferenciado e sugerimos essa votação popular itinerante nos distritos para que a população contribuísse de forma mais assertiva na elaboração desse processo”, explicou o secretário de Comunicação e Eventos, Bruno Lourenço.

Michele da Paixão mora em Piabetá e encontrou várias obras que ela queria para o seu distrito como opções de votação.

“Isso é muito bom porque a gente fica por dentro do que o prefeito quer fazer na nossa cidade. Antes não tinha isso, agora estamos a par de tudo e ainda podemos escolher o que será feito dentro das prioridades. Tem tudo que eu queria ali: mais creches, escolas e uma nova rodoviária”, destacou.

A secretária de Planejamento e Orçamento, Micaela Zeferino, frisa o sucesso do projeto e conta que o resultado sai ainda essa semana. “O Orçamento Participativo deu muito certo. Tivemos 3.271 votos pelo site da Prefeitura e mais de 3.653 votos presenciais nos estandes distritais. Nossa equipe está trabalhando para fechar o resultado e divulgar através das páginas oficiais da prefeitura até o final desta semana”, finalizou.