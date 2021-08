Projeto cultural Agenda Escutatória tem segunda edição no próximo sábado (7). - Divulgação.

02/08/2021

A ação itinerante da Agenda Escutatória terá sua segunda edição no próximo sábado (7). Desta vez o foco é para os mestres de capoeira do município de Magé. A iniciativa consiste em ouvir as demandas específicas de cada comunidade cultural, de modo a estreitar as relações, e, na medida do possível, realizar os desejos destes grupos. O encontro será na quadra do G.R.E.S. União do Canal, Centro de Magé, no dia 7/8 às 10h.

“No primeiro encontro conversamos com as comunidades quilombolas da região. Neste segundo momento vamos ouvir os capoeiristas. Além de propor uma gestão democrática, temos o objetivo de construir junto destes atores, ações públicas vindas do povo para o governo,” conta o diretor do Departamento de Cultura da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, Alexsandro Rosa.

