Ao ver a aproximação de uma dupla de assaltantes, policial reagiu e atirou contra um deles, que morreu no local.Foto: Reprodução.

Publicado 04/08/2021 22:42 | Atualizado 04/08/2021 22:43

CAMPOS - Um bandido morreu e outro foi preso na noite desta quarta-feira (4) após tentarem assaltar uma policial militar próximo ao 8º BPM, no Centro de Campos dos Goytacazes, no Norte Fluminense. As primeiras informações são de que a militar estava caminhada com o pai e falando ao celular, quando percebeu que seria rendida por dois criminosos que estavam em uma moto.

Ao ver a aproximação, ela reagiu e atirou contra um deles, que morreu no local. O segundo criminoso foi dominado e preso. A policial é lotada em uma Unidade de Polícia Pacificadora (UPP), no Rio, mas já fez parte da corporação do 8º Batalhão de Polícia Militar (8º BPM), em Campos. O fato ocorreu na Rua Álvaro de Lacerda.

O comparsa foi conduzido para a 134ª Delegacia de Polícia de Campos (Centro), onde o caso está sendo registrado.