Wladimir não descarta a possibilidade de o Gabinete de Crise regredir o município da atual Fase Verde, caso os números da Covid-19 em Campos apontem tendência de aumento.Foto: Divulgação.

Publicado 05/08/2021 21:38 | Atualizado 05/08/2021 21:39

CAMPOS - Após os novos casos de covid-19 registrados em Campos dos Goytacazes e São João da Barra, o prefeito de Campos, Wladimir Garotinho, não descarta a possibilidade de regressão no sistema de fases da cidade. De acordo com Wladimir, na próxima segunda-feira (9), o gabinete de crise irá se reunir mais uma vez. E se for necessário voltar à outra fase, assim ele fará.

"É importante lembrar que a pandemia ainda não acabou. Temos que ser responsáveis. O que determina as fases são os números de contágio e de pessoas internadas. E esses dois indicadores têm aumentado. Não descartamos a possibilidade de regredir de fase", disse.

O prefeito campista ainda falou sobre nova estratégia de vacinação por faixa etária contra a Covid-19. Devido à diminuição do estoque de vacinas na Rede de Frio e a não confirmação da chegada de novos lotes neste final de semana, a secretaria optou pela mudança do calendário de vacinação, mas decidiu manter a repescagem nesta sexta-feira (6), sábado (7) e domingo (8).

Excepcionalmente na segunda-feira (9) não haverá vacinação na Paróquia Santa Helena no Jockey Club. A imunização no local será a partir da terça-feira (10).

Caso o município receba novos imunizantes no final de semana, um novo calendário poderá ser divulgado. Nesta quarta-feira (4), o promotor de Justiça de Campos, Marcelo Lessa, de 51 anos, se sentiu mal durante uma aula. Ele foi socorrido para um hospital particular de Campos, onde deu entrada com diagnóstico de Covid-19 em estado de saúde considerado gravíssimo pelos médicos, onde está intubado.

De acordo com a subsecretaria de Atenção Básica, Vigilância e Promoção da Saúde de Campos, Marcelo tomou a primeira dose da vacina, mas ainda aguardava para receber a segunda dose quando foi infectado. A previsão era de que ele recebesse o segundo imunizante na semana que vem, entre os dias 10 e 12 de agosto.