Traficante Abelha: líder do CV saiu pela porta da frente da cadeia - Divulgação

Publicado 04/08/2021 15:07

Rio - A apuração da conduta da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap) durante a soltura do integrante da cúpula do Comando Vermelho (CV) Wilton Carlos Rabello Quintanilha, o Abelha, será feita pela Vara de Execuções Penais (VEP) do Rio. Inicialmente, a investigação seria feita pela 3ª Vara Criminal da Capital, mas a justiça entendeu que a competência para apurar irregularidades ocorridas na pasta é da VEP, e a transferência aconteceu na última terça-feira (03).

A nova ordem de prisão, assinada pelo juiz Alexandre Abrahao Dias Teixeira, da 3ª Vara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio (TJRJ), foi assinada no dia 14 de julho. O MP apontou que o juízo comunicou oficialmente à Seap sobre a decisão no dia seguinte e que a pasta acusou o recebimento imediatamente.

Por conta disso, o MP afirmou, em nota, que quer saber porquê a Seap não não entrou em contato diretamente com a serventia da 3ª Vara Criminal da Capital para sanar eventuais dúvidas sobre a soltura do traficante.

Abelha havia sido beneficiado, no dia 20 de julho, com um alvará de soltura devido a outro processo. A Seap, então, consultou o TJ, que, na tarde do dia 26, respondeu não ter mandado de prisão em relação a esse processo.

Sabendo que traficante estava para sair, a Polícia Civil, através da Polinter, avisou à Seap, às 20h57 do dia 26 de julho, de que constava um mandado de prisão pendente contra Abelha, o que indicava que ele deveria permanecer preso. Mesmo assim, ele foi colocado em liberdade.