Para Deolane Bezerra, a história envolvendo a morte do músico MC Kevin ainda carece de detalhesReprodução Internet

Publicado 04/08/2021 15:06

Rio - A viúva do MC Kevin, Deolane Bezerra, compareceu à 16ª DP (Barra da Tijuca) na terça-feira (3) para pedir esclarecimentos sobre o novo rumo das investigações envolvendo a morte do funkeiro, no dia 16 de maio, em um hotel da Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio. Ao DIA, Deolane Bezerra, por meio da sua irmã Daiane Bezerra, reforçou a hipótese que já havia levantado desde os primeiros dias de investigação: Victor Elias Fontenelle, o MC VK, e Jhonatas Augusto Cruz teriam induzido, não intencionalmente, o suicídio de seu noivo.



Questionada se Deolane chegou a conversar com o cantor português após a declaração que causou a reviravolta na história, a irmã e também advogada da viúva disse que ela não pretende conversar com ele e nem com a modelo Bianca. Segundo ela, Bianca deu declarações dizendo que se lembrou de novas situações no dia do acidente , no entanto, não procurou em nenhum momento a polícia. Ela também será intimada.

Ainda na delegacia, Deolane também protocolou um pedido de investigação do porquê as câmeras do quinto andar do hotel Riale Brisa Barra Hotel, andar em que fica localizado o quarto que Kevin estava momentos antes de morrer, estavam desligadas. Para ela, essas imagens seriam primordiais para entender a movimentação no quarto.

A viúva também foi à Ordem dos Advogados do Brasil, no Rio de Janeiro, para protocolar uma série de pedidos para ser incluída nas investigações, como por exemplo um novo depoimento de Bianca Dominguez. Ainda na terça-feira, Deolane retornou à cidade de São Paulo, onde reside, e disse que vai seguir acompanhando o caso.

