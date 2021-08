Familiares de Raphael Vicente fazem parte da produção elogiada - Reprodução

Publicado 04/08/2021 13:14

Rio - Um vídeo bem-humorado produzido por Raphael Vicente na Maré, Zona Norte do Rio, recebeu elogio e indicação do prefeito Ecuardo Paes nesta quarta-feira. "Imperdível e pedagógica! Assistam!", indicou o prefeito ao compartilhar o vídeo do jovem em sua conta no Twitter (assista abaixo).

O vídeo foi produzido por Raphael na Maré com apoio das ONGs Redes da Maré e SAS Brasil, da Fiocruz, e do projeto Dados do Bem.

A campanha alerta para a necessidade de vacinação, além de seus efeitos. Rapha apresenta o vídeo e conta com a participação de amigos e familiares em uma produção bem-humorada. O influenciador da Maré comunica as principais orientações contra a disseminação da covid-19.

A peça também foi elogiada pela cantora Teresa Cristina: "Perfeito em todos os detalhes"; pela Fiocruz, que agradeceu o incentivo à vacinação; e pelo médico Dráuzio Varella.

Morador da Nova Holanda, Raphael Vicente foi o primeiro a ser vacinado contra a covid-19 na campanha de imunização em massa realizada na Maré