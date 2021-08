Marcelo Lessa, de 51 anos, está internado em um hospital particular de Campos, no RJ. - Foto: Divulgação.

Publicado 05/08/2021 21:52 | Atualizado 05/08/2021 21:53

CAMPOS - O promotor de Justiça de Campos dos Goytacazes, no Norte Fluminense, Marcelo Lessa Bastos, deu entrada na noite desta quarta-feira (4), na emergência para Covid-19 do Hospital Geral Dr Beda. Após passar mal durante ministração de aula para um curso de Direito, Marcelo foi levado à unidade sendo diagnosticado com insuficiência respiratória aguda, em decorrência da Covid-19.

O exame de tomografia revelou um quadro de 80 a 90% de comprometimento dos pulmões, sendo considerado gravíssimo pela equipe médica que atua na UTI do Beda. De acordo com a subsecretaria de Atenção Básica, Vigilância e Promoção da Saúde de Campos, Marcelo tomou a primeira dose da vacina, mas ainda aguardava para receber a segunda dose quando foi infectado. A previsão era de que ele recebesse o segundo imunizante na semana que vem, entre os dias 10 e 12 de agosto.



"A Subsecretaria lamenta o estado de saúde e estima uma boa recuperação do promotor Marcelo Lessa", disse em nota. No início deste ano, Marcelo perdeu a mãe para a mesma doença. Além de promotor, Marcelo Lessa também é professor de Direito. Em nota, o Centro Universitário Fluminense (Uniflu) disse estar consternado com a situação de saúde do professor e anseia pelo seu breve restabelecimento.



De acordo com a unidade, assim como outros docentes com comorbidades ou que ainda não se sentiam confortáveis ao retorno, Marcelo Lessa estava ministrando aulas no formato remoto.