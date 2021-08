Homem confessou o crime e alegou motivo torpe; ele foi levado para a 147ª DP. - Foto: Reprodução.

Homem confessou o crime e alegou motivo torpe; ele foi levado para a 147ª DP.Foto: Reprodução.

Publicado 09/08/2021 20:24 | Atualizado 09/08/2021 20:27

SÃO FRANCISCO DO ITABAPOANA - Uma mulher, ainda não identificada, foi morta pelo companheiro, na tarde desta segunda-feira (9), na Praia dos Sonhos, em São Francisco de Itabapoana, no Norte Fluminense. A vítima foi estrangulada e o seu companheiro, identificado como M.A.T, de 57 anos. Ele foi preso pela Polícia Militar (PM) em flagrante, acusado de ter sido o autor do feminicídio.



Uma equipe do Resgate Municipal foi acionada, mas quando chegou ao local, na Rua Sergipe, a vítima já estava sem vida. Segundo a PM, o crime ocorreu após um desentendimento do casal. M.A.T foi preso nas proximidades do local do crime, em posse de uma carteira de couro com diversos documentos pessoais, R$ 307 em espécie, um aparelho celular, um molho de chaves e um carregador para o celular.

Ao ser indagado sobre o feminicídio, ele confessou o crime e alegou motivo torpe — uma discussão. O caso foi registrado na registrado 147ª DP (São Francisco de Itabapoana), onde segue em investigação. O corpo da mulher vai ser levado para o Instituto Médico de Legal (IML) de Campos dos Goytacazes.