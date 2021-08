Durante a inauguração, Claudio Castro destacou que a FIA oferece um equipamento fundamental para gerações futuras. - Foto: Divulgação/Governo do Estado.

Durante a inauguração, Claudio Castro destacou que a FIA oferece um equipamento fundamental para gerações futuras. Foto: Divulgação/Governo do Estado.

Publicado 06/08/2021 15:44 | Atualizado 06/08/2021 15:49

CAMPOS - Durante o segundo dia do Governo Presente no Norte e Noroeste Fluminense, o governador Cláudio Castro inaugurou uma nova unidade da Fundação para a Infância e Adolescência (FIA) em Campos dos Goytacazes, nesta sexta-feira (6). No local serão um Núcleo de Atenção à Criança e ao Adolescente e dois programas da fundação.



“A FIA oferece um equipamento fundamental para o nosso futuro, já que cuida de nossas crianças e adolescentes. São ações pensadas em diferentes níveis, de educação até a entrada ao mercado de trabalho”, ressaltou o governador.



O núcleo possui três salas: uma de escuta das famílias, uma de recepção e uma da criança - a brinquedoteca. As famílias chegam encaminhadas de delegacias, de órgãos fiscalizadores ou de acolhimento, como o Conselho Tutelar. No local, trabalham assistentes sociais, psicólogos que atendem os casos, avaliam a situação de violência e preparam o relatório que é encaminhado ao Ministério Público.



No espaço da FIA também foi destacado um espaço para o Programa SOS Criança Desaparecida, uma parceria entre o Estado e o município de Campos. No programa, familiares de crianças desaparecidas terão suporte psicológico, acompanhamento dos casos e divulgação das fotos nos meios de comunicação, no rótulo do gás de cozinha, no metrô, aeroportos etc.



Oferecendo oportunidades nos diferentes níveis, a FIA estabeleceu uma parceria com a Universidade do Estado do Rio de Janeiro e desenvolveu o Programa de Trabalho Protegido na Adolescência. É uma forma de capacitar adolescentes em situação de risco ou de vulnerabilidade social para o mercado de trabalho, com estágio remunerado. O objetivo inicial é capacitar 80 alunos por ano.



Antes da inaugurar a nova unidade da FIA, o governador Cláudio Castro se reuniu com representantes da Câmara dos Dirigentes Lojistas para ouvir demandas e discutir as possibilidades de retomada econômica em todo o Rio de Janeiro. O governador também acompanhou a missa para celebrar os 186 anos de Campos, na Catedral Santíssimo Salvador.