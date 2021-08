A atriz performática Susana Fuentes se apresenta no instagram do Sesc Campos até o dia 11 de agosto com o espetáculo "Linhagens". - Foto: Arquivo Pessoal.

A atriz performática Susana Fuentes se apresenta no instagram do Sesc Campos até o dia 11 de agosto com o espetáculo "Linhagens".Foto: Arquivo Pessoal.

CAMPOS - A atriz performática Susana Fuentes se apresenta no instagram do Sesc Campos até o dia 11 de agosto com o espetáculo “Linhagens”, um trabalho cheio de detalhes e sutilezas. Pesquisa, roteiro e direção de Clarisse fukelman. O projeto “Prosa de Campos” homenageia a escritora, ensaísta, poeta e professora Judith Grossmann no ano de seu centenário. O roteiro do espetáculo traça em 11 minutos um percurso da biografia de Judith, com inserções de poemas, frases e trechos em outras línguas.



Judith Grossmann



Filha de imigrantes russos, nasceu em Campos em 1931. Aos 35 anos, migra para a Salvador, onde se torna professora da Universidade Federal da Bahia. Retorna ao Rio ao se aposentar. Recebeu, entre outros, o importante prêmio APCA – Associação Paulista de Críticos de Arte, por seu livro “Cantos delituosos”.

Judith foi pioneira na criação de Oficinas de Criação Literária na universidade brasileira.

A interpretação e direção, feita à distância, "acentua o humor e a atmosfera lírica, intimista e feminina, plantada no cotidiano", pode ser vista no poema “A visita inesperada”, com a atuação e habilidade da atriz Susana Fuentes, que é multilíngue.



Estamos sentadas aqui/ Matilde/ Sua neta Cibele/ E eu./ É a sala de uma casa de alta resolução/ E quedamos as três inteiras dentro dela./ Cibele sonha com chocolates/ Matilde sonha em agradar-me/ E eu não sonho com nada./ Matilde olha os livros/ Os papéis/ Não vê outra coisa/ E me confia feliz: “A sua é uma vida bonita/ Tudo quieto/ Tranquilo..."/ E eu surpresa com tamanha súbita compreensão/ Deixo o momento ficar boiando/ Como um lustre na sala.

Serviço



Espetáculo: Linhagens

Sesc Campos - Projeto “Prosa de Campos”

Interpretação: Susana Fluentes

Roteiro e direção: Clarisse Fukelman

Instagram: @sesccampos

Até o dia 11/8