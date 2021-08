Marina Liberato, filha de Gugu Liberato, comemora aniversário de namoro com Felipe Lessa - Reprodução Internet

Publicado 13/08/2021 08:07 | Atualizado 13/08/2021 08:15

Rio - Marina Liberato, uma das filhas gêmeas de Gugu Liberato, comemorou no Instagram seu primeiro aniversário de namoro com o Felipe Lessa. A adolescente postou um longo texto em homenagem ao namorado.

"No dia 11 de agosto de 2020 eu passei a ser sua namorada e nada melhor do que isso poderia ter acontecido. Passei 1 ano ao lado de uma pessoa muito especial para mim. Os melhores 365 dias da minha vida criando memórias inesquecíveis. Muito obrigada por me fazer feliz e me amar tanto todos os dias. Por me valorizar e me dar muito carinho. Que a gente tenha muitos anos pela frente. Eu te amo pra sempre minha vidinha", escreveu.

O rapaz também se declarou para Marina nas redes sociais. "Primeiro de muitos anos ao seu lado meu amor, quero te agradecer por me fazer a pessoa mais feliz do mundo! @marinamliberato te amooo muito, bebê", escreveu Felipe.

Marina e o namorado comemoraram a data em Shelter Island, em San Diego, na Califórnia. No entanto, o casal mora na Flórida, que fica do outro lado dos Estados Unidos.