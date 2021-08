Felipe Heiderich no Cortes no Barba - Reprodução

Publicado 07/08/2021 04:00 | Atualizado 07/08/2021 08:41

Felipe Heiderich assumiu o namoro com o youtuber e apresentador Bruno Di Simone em março. Os seis leitores que nos acompanham souberam primeiro da relação. Os dois estão juntos desde setembro do ano passado. Apesar de quase um ano de relação, o teólogo revela que namorar com um homem é difícil. "Eu ainda tenho muitas dificuldades. Quando você tem um relacionamento com uma mulher, você pode andar de mãos dadas na rua sem o menor problema. Com homem, você não pode fazer isso. Quando nós estamos na rua e as mãos encostam, por exemplo, eu levo um susto porque você sabe os riscos que corre sendo homossexual", admite.

Heiderich também contou em entrevista ao podcast Barbacast, que voltou a ser criticado na internet. "Os internautas voltaram a me odiar desde que eu assumi o meu namoro com o Bruno. Existem três linhas de raciocínio: a primeira é que você sempre foi 'viado' e enganou a mulher. A segunda é que você não é 'viado' e está fazendo isso por marketing e a terceira é que você se decepcionou com as mulheres e por isso está com um homem. Não é marketing porque desde que eu assumi, eu só perdi. Em dois dias, eu perdi 100 mil seguidores, as pessoas que tinham comprado o meu livro, 'Encontro Marcado', cancelaram e as pessoas que me ajudavam financeiramente pagando uma conta - porque eu não recuperei nada do meu patrimônio - pararam de me ajudar. Que marketing é esse?", questiona Felipe, que revelou ter voltado a sofrer ameaças. "Eu sofro ameaças em um nível e todos podem ver que esses ataques, essas pessoas que vem com cinco pedras nas mãos, são todas 'em nome de Deus'".